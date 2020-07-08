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Obradovic'in ayrılığından sonra ilk transferini yapan Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre'i kadrosuna kattı

Efsane koç Zeljko Obradovic ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, yeni koçu Igor Kokoskov'un önderliği altında ilk transferini yaptı. Sarı lacivertliler, Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Obradovic'in ayrılığından sonra ilk transferini yapan Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre'i kadrosuna kattı
08.07.2020 16:20 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:43

Zeljko Obradovic'in ayrılığı sonrasında yeni dönem için kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, ilk transfer hamlesini yaptı. Yeni koç Igor Kokoskov'un takımına transfer edilen ilk oyuncu Dinamo Sassari'de oynayan Dyshawn Pierre oldu. Kanadalı forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe Beko, yaptığı açıklamayla transferi resmiyete kavuşturdu. Açıklamada "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son üç sezonda İtalya'nın Dinamo Sassari takımında forma giyen Kanadalı forvet Dyshawn Pierre (1.98, 1993) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı" ifadelerine yer verildi.

KANADA FORMASI DA GİYİYOR

Kanada Milli Takımı'nda da oynayan Dyshawn Pierre, Sassari'deki üçüncü sezonunda kariyerinin en parlak dönemini geçirdi. İtalya Ligi'nde 21 maça çıkan Pierre, 13.8 sayı, 7.0 ribaund ve 2.8 asist istatistikleri yakaladı.

26 yaşındaki oyuncu, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 16 maçta 12.6 sayı, 8.4 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

OBRADOVIC SONRASI 3 OYUNCU AYRILDI

Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in vedasından sonra 3 oyuncu takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertlilerden ayrılan oyunculardan Gigi Datome Olimpia Milano'ya, Derrick Williams ise Valencia Basket'e imza attı. Egehan Arna ise şu an serbest oyuncu konumunda.

Kulüp, ayrıca genel menajer Maurizio Gherardini'yi takımda tutup kritik bir hamlede bulunmuştu.

Kaynak: DHA

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