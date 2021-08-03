Son dakika haberleri: Ekuban transfer görüşmesi için Trabzon'dan ayrıldı
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Son dakika haberleri: Ekuban transfer görüşmesi için Trabzon'dan ayrıldı

Son dakika haberleri: Ekuban transfer görüşmesi için Trabzon'dan ayrıldı
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor

Son dakika haber... Trabzonspor'un Ganalı forvet oyuncusu Calep Ekuban, İtalya'da transfer görüşmelerine resmiyet kazandırmak için kentten ayrıldı.

Trabzonspor'un Ganalı forvet oyuncusu Calep Ekuban, İtalya'da transfer görüşmelerine resmiyet kazandırmak için kentten ayrıldı.

Trabzonspor'da takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren ve bir süredir adı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ile anılan forvet oyuncusu Caleb Ekuban, transferine resmiyet kazandırmak için şehirden ayrıldı. Kulüp tarafından izin verilen Ekuban'ın Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a gittiği ve buradan da İtalya'ya hareket edeceği belirtildi. Görüşmelerin sonuçlandırılmasının ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam

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