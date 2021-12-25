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Son dakika haberleri... Dilaver Mutlu: "Kazanamıyorsanız 1 puan da iyi"

Son dakika haberleri... Dilaver Mutlu:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: Bursaspor'a karşı kazanamadıklarını ancak kaybetmediklerini de ifade eden Menemenspor teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Kazanamıyorsanız 1 puan da iyi bir şey" dedi.

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Bursaspor'a karşı kazanamadıklarını ancak kaybetmediklerini de ifade eden Menemenspor teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Kazanamıyorsanız 1 puan da iyi bir şey" dedi.

Bursaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Menemenspor teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, müsabakanın çok zevkli geçtiğini söyledi.

Maçı her iki ekibin de kazanabileceğini ifade eden Mutlu, "İki taraf da pozisyonları buldu ama atamadık. Kazanamadığımız yerde, kaybetmemek de önemli. Kazanamıyorsanız 1 puan da iyi bir şey. Salı günü Türkiye Kupasında Hatayspor maçını oynayıp eksik kalan kısımlarımızı devre arasında değerlendirmek istiyoruz" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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