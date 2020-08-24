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Son dakika haberleri! Çaykur Rizespor, Nadir ve Yasin transferini resmen açıkladı

Son dakika spor haberi... Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan'ı kadrosuna kattı.

Son dakika haberleri! Çaykur Rizespor, Nadir ve Yasin transferini resmen açıkladı
24.08.2020 18:17 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:20

Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan'ı kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada her iki futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, yeni sezonda Nadir Çiftçi'nin 7, Yasin Pehlivan'ın ise 6 numaralı forma ile mücadele edeceği ve futbolcular için önümüzdeki günlerde Rize'de, yeşil mavili kulübün başkanı Hasan Kartal'ın katılımı ile imza töreni düzenleneceği belirtildi.Geçtiğimiz sezonu başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nde geçiren iki futbolcudan Nadir Çiftçi 14, Yasin Pehlivan ise 17 maçta forma şansı buldu.


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Kaynak: DHA

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