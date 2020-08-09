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Son dakika haberleri: Bursaspor'da bir ayrılık daha

Son dakika gelişmesine göre TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'da yaprak dökümü devam ediyor.

Son dakika haberleri: Bursaspor'da bir ayrılık daha
09.08.2020 15:54 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:44

TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Yeşil-beyazlılarda son olarak Mamadou Diarra veda etti.

Geçtiğimiz sezonun başında kadroya bedelsiz olarak dahil edilen Mamadou Diarra, sözleşmesini feshetti. Senegalli oyuncunun, diğer kulüplerden gelen teklifleri değerlendirmek istediği öğrenildi. Bursaspor formasıyla geçen sezon 23 maçta forma giyen 22 yaşındaki savunmacı, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Yeşil-beyazlılarda geçtiğimiz sezon kadroda yer alan Yevgen Seleznov, Selçuk Şahin, Emrullah Salk, Aykut Akgün ve Abdullahi Shehu'nun yanı sıra, Kerem Can Akyüz ve Çağlar Şahin Akbaba da takımdan ayrılmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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