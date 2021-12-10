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Son dakika haberleri: Bu hafta yatırım araçları performansı

Son dakika haberleri: Bu hafta yatırım araçları performansı
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,55, altının gram satış fiyatı yüzde 1,92, dolar/TL yüzde 0,62, avro/TL yüzde 0,72 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,55, altının gram satış fiyatı yüzde 1,92, dolar/TL yüzde 0,62, avro/TL yüzde 0,72 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.898,62, en yüksek 2.053,47 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,55 artarak 2.035,48 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,92 kazanımla 795,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 artışla 5.260,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.261,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.285,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,62 değer kazanarak 13,8800 liraya, avro da yüzde 0,72 artarak 15,6800 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,92, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,95 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,16 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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