Son dakika haberleri: BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa: "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem... - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberleri: BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa: "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem...

AA / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa:

Edinilen son dakika gelişmesine göre BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa: "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmaktadır.

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa: "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmaktadır."

AA / Murat Birinci - Ekonomi Haberleri

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