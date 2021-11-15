Son dakika haberleri: BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa: "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem...
AA / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika gelişmesine göre BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa: "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmaktadır.
BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa: "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmaktadır."
AA / Murat Birinci - Ekonomi Haberleri
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