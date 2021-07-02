Son dakika haberleri! Bandırmaspor'dan çifte transfer
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Son dakika haberleri! Bandırmaspor'dan çifte transfer

Son dakika haberleri! Bandırmaspor'dan çifte transfer
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberi: TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Galatasaray'dan Süleyman Luş ve Bayburt Özel İdaresi'nden Deniz Solmaz'ı kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Galatasaray'dan Süleyman Luş ve Bayburt Özel İdaresi'nden Deniz Solmaz'ı kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da transferler hız kesmiyor. İhtiyaç duyulan mevkilere teknik heyetin raporu doğrultusunda transferler devam ederken, son olarak Galatasaray'dan Süleyman Luş ve Bayburt Özel İdaresi'nden Deniz Solmaz ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Bordo-beyazlılar Galatasaray altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor'a kiralık olarak verilen sol bek Süleyman Luş ile bir yıllığına anlaşma sağladı. Luş, futbol kariyerinde şu ana kadar çıktığı 67 maçta tek gol kaydederek bir de asiste imza attı. 20 yaşındaki genç oyuncu imzalanan anlaşma ile bir yıl süreyle Bandırmaspor kadrosunda yer alacak.

Öte yandan Bayburt Özel İdaresi'nde forma giyen 22 yaşındaki genç stoper Deniz Solmaz'da 2 yıl süreyle Bandırmaspor formasını terletecek isimlerden biri oldu. Solmaz kendisini iki yıllığına bordo beyazlı yapan anlaşmayı imzaladı. - BALIKESİR

Son dakika haberleri! Bandırmaspor'dan çifte transfer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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