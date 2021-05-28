Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli badmintoncu Neslihan Yiğit'i kutladı
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Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli badmintoncu Neslihan Yiğit'i kutladı

Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli badmintoncu Neslihan Yiğit'i kutladı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Son dakika haberler... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli badmintoncu Neslihan Yiğit'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli badmintoncu Neslihan Yiğit'i tebrik etti.

Dünya Badminton Federasyonunun olimpik sıralama listesine göre olimpiyatlara katılmayı garantileyen Neslihan Yiğit için tebrik mesajı yayımlayan Bakan Kasapoğlu, milli sporculardan güzel haberler gelmeye devam ettiğini kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Badminton Federasyonunun olimpik sıralama listesine göre Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantileyen Neslihan Yiğit'i kutluyorum. Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli sporcumuzun daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Olimpiyat kotası kazanan milli badmintoncumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Neslihan Yiğit'e Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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