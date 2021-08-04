Son dakika haberleri... Babasının ölümünden sonra bırakma noktasına geldiği güreşte tarihe geçti: Tamyra Mensah-Stock

Son dakika haberler: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda altın madalya kazanan Gana asıllı ABD'li Tamyra Mensah-Stock, kadınlar güreşte tarihe geçti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda altın madalya kazanan Gana asıllı ABD'li Tamyra Mensah-Stock, kadınlar güreşte tarihe geçti.

Genç yaşta kaybettiği babasının ölümünün ardından güreşi bırakmanın eşiğine gelen Mensah-Stock, olimpiyatlarda altın madalyaya uzanan bir kariyere imza attı.

Japonya'da düzenlenen oyunların kadınlar güreş 68 kilo finalinde mücadele eden 28 yaşındaki Mensah-Stock, Nijeryalı Blessing Oborududu'yu yenerek bir ilki başardı.

Mensah-Stock, güreş tarihinde olimpiyat altın madalyası kazanan ilk siyahi kadın sporcu oldu.

Lisedeyken babasının ölümüyle sarsıldı, kariyeri bitme noktasına geldi

Ganalı bir babanın kızı Mensah-Stock, spor kariyerine okuduğu lisenin atletizm takımında başladı.

Daha sonra güreş takımındaki kız kardeşi Tarkyia'nın tavsiyesiyle bu branşa adım atan Mensah-Stock, seçmelere girerek kendini gösterdi.

Mensah-Stock, güreşte adından söz ettirmeye başladığı sıralarda ise babasının trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.

Babasının eve dönerken araçta müsabakasını izlerken kaza geçirip yaşamını yitirmesi Mensah-Stock'u, kariyerini başlamadan bitirme noktasına getirdi. En büyük destekçisi babasının ölümüne güreşin sebep olduğuna inanan Mensah-Stock, bu sebeple sporu bırakmayı düşünse de kariyerine devam etme kararı aldı.

Lise ve üniversitedeki şampiyonalarda üst üste birincilikler yaşayan Mensah-Stock, ABD'nin kadınlar güreşte madalya beklediği isimler arasına girdi.

Kıta şampiyonalarında kürsünün ilk basamağına çıkarak uluslararası arenada da kendini ispatlayan ABD'li güreşçi, Macaristan'daki 2018 Dünya Şampiyonası'nda bronz, Kazakistan'daki 2019 Dünya Şampiyonası'nda ise altın madalya elde etti.

Rio 2016'ya katılma hakkı kazanamayan Mensah-Stock, Tokyo 2020'de ise altın madalya alarak kariyerinin zirvesine çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan