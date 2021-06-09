Antalyaspor, Erkan Eyibil transferinde sona yaklaştı
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Antalyaspor, Erkan Eyibil transferinde sona yaklaştı

Antalyaspor, Erkan Eyibil transferinde sona yaklaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Erkan Eyibil ile büyük oranda anlaştıklarını açıkladı.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Erkan Eyibil ile büyük oranda anlaştıklarını açıkladı.

FT Antalyaspor'da iç ve dış transfer çalışmaları devam ediyor. Gelecek sezon ilk 5 içinde yer almak isteyen Antalyaspor'da 4 futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor. İç transferde Hakan Özmert, Veysel Sarı ve Eren Albayrak ile mukavele yenileyen kırmızı-beyazlıların, dış transferde Erkan Eyibil'le de anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Bonservisi Mainz'da olan Eyibil, geride kalan sezonu Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımında geçirdi. Genç futbolcu, 25 maçta takımına 2 gol, 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, iç ve dış transferde yoğun şekilde çalışmalarına devam ettiklerini, herkesin hayalindeki takımı oluşturma gayreti içinde olduklarını belirtti.

Yönetim olarak takımın maddi imkanları doğrultusunda mesai harcadıklarını kaydeden Çetin, "Erkan Eyibil ile ilgilendiğimiz doğrudur. Yarın belli olacak. Yüzde 90 bu transfer oldu diyebiliriz" dedi.

(İsa Akar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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