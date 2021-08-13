Son dakika haberi! Yeni Malatyaspor, Hasan Özkan'ı transfer etti

Son dakika haberleri: Yeni Malatyaspor, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un ön libero oyuncusu Hasan Özkan'ı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un ön libero oyuncusu Hasan Özkan'ı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Balıkesirspor forması giyen 23 yaşındaki önlibero Hasan Özkan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan