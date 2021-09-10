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Son dakika haberi | Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz, selden etkilenen Bozkurt ilçesini ziyaret etti

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
Son dakika haberi | Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz, selden etkilenen Bozkurt ilçesini ziyaret etti

Son dakika haber... Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, selden zarar gören Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, selden zarar gören Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Akyüz, bölgede çalışmalarını yürüten Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile Bakan Yardımcısı ve asbaşkan Mücahit Demirtaş'ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Akyüz, sel bölgesi için ellerinde gelen yardımı yapacaklarını belirterek, "İlk günden beri devletimiz var gücüyle çalışıyor. Yaralar sarılıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi korusun, bir daha yaşatmasın, herkese geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Sinem Er - Spor Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz, selden etkilenen Bozkurt ilçesini ziyaret etti - Haberler Spor
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