Son dakika haberi... OGM Ormanspor, milli basketbolcu Sevgi Uzun'u transfer etti
Son dakika spor haberi: OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Sevgi Uzun'u kadrosuna kattı.
OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Sevgi Uzun'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Fenerbahçe Öznur Kablo'da tamamlayan 23 yaşındaki oyun kurucuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da formasını giyen Sevgi, geçen sezon 38 resmi maçta 6,2 sayı ortalamasıyla mücadele etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki