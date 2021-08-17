Son dakika haberi... Milli yelkenci Can Veysel Kaşka, 2021 Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda 9. oldu
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Son dakika haberi... Milli yelkenci Can Veysel Kaşka, 2021 Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda 9. oldu

Son dakika haberi... Milli yelkenci Can Veysel Kaşka, 2021 Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda 9. oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... Milli yelkenci Can Veysel Kaşka, 2021 Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda 9. oldu.

Milli yelkenci Can Veysel Kaşka, 2021 Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda 9. oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İrlanda'nın Dun Laoghaire kentinde düzenlenen 2021 Laser 4.7 Dünya Şampiyonası sona erdi.

Organizasyonda, 27 Ülkeden 156 yelkencinin yarıştığı erkekler kategorisinde milli yelkenci Can Veysel Kaşka (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 9. oldu.

Şampiyonayı Ali Berk Birer (İstanbul Yelken Kulübü) 15. sırada, Fahrican Tatlıcan (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi) 33. sırada, Alp Höşgör (İskenderun Yelken İhtisas Kulübü) 54. sırada, Kemal Eren Turan (İstanbul Yelken Kulübü) 71. sırada, Efe Güder (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 99. sırada tamamladı.

Kadınlar kategorisinde 22 ülkeden 87 yelkenci yarışırken milli sporculardan Bahar Alkan (Büyükçekmece Yelken Kulübü) 26. sırada, Hilal Melek Pehlivanoğlu (Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü) 53. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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Son dakika haberi... Milli yelkenci Can Veysel Kaşka, 2021 Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda 9. oldu - Haberler Spor
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