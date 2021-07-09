Son dakika haberi: Meryem Bekmez, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
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Son dakika haberi: Meryem Bekmez, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Son dakika haberi: Meryem Bekmez, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Meryem Bekmez, kadınlar 20 kilometre yürüyüşte altın madalya elde etti.

Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Meryem Bekmez, kadınlar 20 kilometre yürüyüşte altın madalya elde etti.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen organizasyonda kadınlar 20 kilometre yürüyüş finali yapıldı.

Finalde üç milli sporcu mücadele etti. Meryem Bekmez, 1.33.08 ile Avrupa şampiyonu oldu.

Diğer sporculardan Ayşe Tekdal 5'inci, Evin Demir ise 6. sırada yarışı tamamladı.

Fransız Pauline Stey (1.34.47) gümüş, İspanyol Antia Chamosa (1.35.04) bronz madalya aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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