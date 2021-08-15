Son dakika haberi... Medipol Başakşehir: "Mert Günok'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
Edinilen son dakika haberine göre Medipol Başakşehir: "Mert Günok'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.
Medipol Başakşehir: "Mert Günok'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı