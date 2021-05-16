Son dakika haberi: Liverpool, kalecisi Alisson'un golüyle kazandı
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Son dakika haberi: Liverpool, kalecisi Alisson'un golüyle kazandı

Son dakika haberi: Liverpool, kalecisi Alisson'un golüyle kazandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Liverpool, Premier Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda West Bromwich Albion'ı 2-1 mağlup ederken galibiyet golü kalecisi Alisson'ın kafa vuruşuyla geldi.

Liverpool, Premier Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda West Bromwich Albion'ı 2-1 mağlup ederken galibiyet golü kalecisi Alisson'ın kafa vuruşuyla geldi. 

West Bromwich'in 15'inci dakikada Robson-Kanu ile öne geçtiği mücadelede Liverpool'un gollerini ise 33'üncü  dakikada Salah ve 90+5'te kaleci Alisson kaydetti. Liverpool kazandığı 3 puanla Chelsea ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Brezilyalı kaleci Alisson Becker, Premier Lig'de galibiyet getiren golü kaydeden ilk kaleci oldu.

BEŞİKTAŞ, CHELSEA'DEN HABER BEKLİYORÖte yandan Chelsea ligi ilk 4'te bitirirse, Beşiktaş doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Chelsea ligi ilk 4'te bitiremezse ve Şampiyonlar Ligi kupasını Manchester City kazanırsa Beşiktaş yine doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak takım olacak. 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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