Son dakika haberi | Karate 1 Premier Lig Lizbon etabında Meltem Hocaoğlu Akyol finale yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Karate 1 Premier Lig Lizbon etabında Meltem Hocaoğlu Akyol finale yükseldi

Son dakika haberi | Karate 1 Premier Lig Lizbon etabında Meltem Hocaoğlu Akyol finale yükseldi
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Son dakika haberler... Karate 1 Premier Lig'de Lizbon etabının ikinci gününde kadınlar kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol da finale yükseldi.

Karate 1 Premier Lig'de Lizbon etabının ikinci gününde kadınlar kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol da finale yükseldi. Yarın yapılacak finallerde milli sporcular üç dalda altın, sekiz dalda bronz madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde erkek kata milli takımı ve Enes Özdemir'den sonra Meltem Hocaoğlu Akyol da finale çıktı.

87 ülkeden 740 sporcunun katıldığı organizasyonda +68 kiloda Türkiye'yi temsil eden Meltem, ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Ukraynalı Anastasia Stepashko'yu 2-1, son 16 turunda ise Bosna Hersekli Stefani Kresic'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Kolombiyalı rakibi Shanee Torres'i 2-0 mağlup eden tecrübeli karateci, yarı finalde de İspanyol Laura Gonzalez Palacio'yu 2-1 ile geçerek altın madalya için finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Finale çıkarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma yolunda büyük avantaj yakalayan milli sporcu Meltem, yarın İspanyol Torres Garcia ile şampiyonluk için karşılaşacak.

Milli sporcular yarın 3 dalda final ve 8 dalda bronz madalya maçı yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Klasik otomobilleri 3 kuşaktır hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar
Klasik otomobilleri 3 kuşaktır hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar
MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy anne oluyor
MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy anne oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Adnan Menderes Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hakan Altun Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Diego Muslera Gökhan Töre Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Irak Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Karate 1 Premier Lig Lizbon etabında Meltem Hocaoğlu Akyol finale yükseldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 23:11:06. #1.15#

title