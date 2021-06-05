Son dakika haberi | İzmir Valisi Köşger, Selçuk'ta şeftali hasadına katıldı

Edinilen son dakika haberine göre İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Selçuk ilçesindeki bir bahçede işçilerle şeftali hasadı yaptı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Selçuk ilçesindeki bir bahçede işçilerle şeftali hasadı yaptı.

Vali Köşger, bahçede, ilçedeki şeftali üretimi konusunda bilgi aldı. İşçilere eşlik eden Köşger, topladığı şeftalilerden gazetecilere ikram etti.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Köşger, Selçuk'un hem kültürel hem tarımsal anlamda çok zengin bir ilçe olduğunu söyledi.

İzmir'in tarihte de övgüyle bahsedilen bir şehir olduğunu hatırlatan Köşger, "Selçuk da İzmir'in önemli meyve üretim noktalarından birisi. Şeftali ile başlıyor ayva, nar ile devam ediyor." dedi.

İşçilerin sabah 04.00'te mesaiye başladığını aktaran Köşger, hasadın zahmetli bir iş olduğunu söyledi.

İlçede yaklaşık 16 bin dekarlık alanda şeftali yetiştirildiğini vurgulayan Köşger, "36 bin ton da ürün var. Geçtiğimiz yıl Türkiye geneli 154 milyon dolarlık bir ihracat yapıldı. Bu sene de 170 milyon dolara ulaşılması hedefleniyor. Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlıyor." diye konuştu.

Köşger, sezonun hayırlı olmasını temenni ederek sözlerini tamamladı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin 800 bin ton şeftali üretimiyle dünyada 6'ıncı olduğunu belirtti. Uçak, ihracatta bu yıl da rekorlar kırmayı hedeflediklerini söyledi.

İzmir Ziraat Odaları Birliği Başkanı İbrahim Erdallı ise şeftali hasadının bu sene yaklaşık 20 gün geç başladığını dile getirdi. Bu sene rekoltenin düşük olduğuna aktaran Erdallı, "Ancak kalite anlamında daha iyi. Bu sene fiyatlar 7-8 liradan tarladan çıkıyor. Sezon ilerledikçe fiyat daha da düşecektir." diye konuştu.

Vali Köşger'e ziyaretinde, Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen ile Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz