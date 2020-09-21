Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Premier Lig ekibi Manchester City'de oynayan Türk asıllı Alman orta saha İlkay Gündoğan koronavirüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıktığı açıklanan oyuncunun 10 gün boyunca karantinada tutulacağı ifade edildi.

21.09.2020 13:13 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:56

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan koronavirüs haberiyle sarsıldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan Türk asıllı Alman oyuncunun Premier Lig ve İngiltere hükümeti tarafından alınan güvenlik önlemleri gereği 10 gün boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.

EKİM AYINDA ANTRENMANLARA BAŞLAYACAK

Manchester City formasıyla 164 karşılaşmada 22 gole imza atan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun antrenmanlara ekim ayında başlaması bekleniyor.

ALMANYA MİLLİ TAKIMINDA OYNUYOR

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nda ise 38 karşılaşmada 7 kez ağları sarstı.

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları (1)
007: Türk derken ?
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