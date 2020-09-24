Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

24.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:27
Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,31 2,37 -2,53 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,31 2,37 -2,53
Turkcell 15,27 15,58 -1,99
Alkim Kimya 13,46 13,72 -1,90
T.S.K.B. 1,07 1,09 -1,83
Netaş Telekomünikasyon 17,10 17,40 -1,72
Sasa Polyester 16,53 16,78 -1,49
Good-Year 5,06 5,13 -1,36
Türk Traktör 96,90 98,15 -1,27
Bursa Çimento 6,30 6,38 -1,25
Türk Hava Yolları 10,37 10,50 -1,24
Yataş 8,42 8,52 -1,17
Emlak Konut GMYO 1,72 1,74 -1,15
Karel Elektronik 17,14 17,33 -1,10
Karsan Otomotiv 2,95 2,98 -1,01
Özak GMYO 3,96 4,00 -1,00
Pegasus 45,60 46,06 -1,00
Arçelik 23,00 23,22 -0,95
Klimasan Klima 13,97 14,10 -0,92
Deva Holding 18,76 18,93 -0,90
Vestel 16,84 16,99 -0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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