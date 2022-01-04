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Son dakika haberi | Gölova'ya 5 milyon 600 bin TL yatırım

Son dakika haberi | Gölova'ya 5 milyon 600 bin TL yatırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Sivas İl Özel İdaresi 2021 yılı yatırım programı kapsamında Gölova ilçesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi.

GÖLOVA, SİVAS (İHA) - Sivas İl Özel İdaresi 2021 yılı yatırım programı kapsamında Gölova ilçesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi. İlçede Özel İdare ve KÖYDES programları doğrultusunda 39.7 kilometre yolda asfalt iyileştirme çalışması, 11.6 kilometre yolda onarım ile stabilize çalışması yürütülürken 2 adet menfezin yapımı da gerçekleştirildi. Gölova ilçesinde 4 adet de içme suyu projesi hayata geçirildi.

Okul onarımları yapıldı

Öte yandan yandan, Gölova ilçesinde 2021 yılı yatırım programı doğrultusunda; okul onarımları ile yeni okul yapımı için 4 milyon 84 bin TL harcama yapıldı. 2021 yılında Gölova ilçesinde; Sivas İl Özel İdaresi tarafından alt yapıya 1 milyon 512 bin TL, diğer işlere ise 4 milyon 84 bin TL olmak üzere, Gölova ilçesine toplam 5 milyon 600 bin TL harcama yapıldı. - SİVAS

Son dakika haberi | Gölova'ya 5 milyon 600 bin TL yatırım

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