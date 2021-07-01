SPOR Galatasaray Başkanı Elmas, Veysel Karani Türbesi'nde kurban kesti

Galatasaray Başkanı Elmas, Veysel Karani Türbesi'nde kurban kestiVIDEO YOKTuran KOYUNCU/SİİRT,(DHA)-GALATASARAY Başkanı seçilmesinin ardından Siirt'teki Veysel Karani Türbesi'ne gelen Burak Elmas, kurban kesti.

Galatasaray Başkanı Elmas, Veysel Karani Türbesi'nde kurban kesti

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Turan KOYUNCU/SİİRT,(DHA)-

GALATASARAY Başkanı seçilmesinin ardından Siirt'teki Veysel Karani Türbesi'ne gelen Burak Elmas, kurban kesti.

Galatasaray Kulübü'nün 19 Haziran'da düzenlediği Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 38'inci başkan seçilen Burak Elmas, babası Sezgin Elmas ile birlikte Siirt'teki Veysel Karani Türbesi'ne geldi. Türbede dua eden Galatasaray Başkanı Burak Elmas, daha sonra adak kurbanı kesti. Türbe ziyaretinin ardından Elmas, beraberindeki AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç ile birlikte esnafı ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı