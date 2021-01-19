Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
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Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi

19.01.2021 17:02 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:01
Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2 yıl önce Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırırken kendisine maç çıkışında hakaret ve tehditlerde bulunan kişilerden şikayetçi oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2 yıl önce Aytemiz Alanyaspor'da görev yaptığı dönemde bir maç çıkışında, rakip takımın taraftarlarından aldığı tehdit ve hakaret nedeniyle şikayetçi oldu.

Bulut'a taraftarların hem maç çıkışında hem de sonrasında mesaj yoluyla da tehdit ve hakaretlerine devam ettiği belirtildi. Erol Bulut, bugün yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gelerek ifadesini yineledi. Erol Bulut, daha sonra yanındaki arkadaşıyla karakoldan ayrıldı.

Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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