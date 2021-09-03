Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferleri antrenmanda
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Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferleri antrenmanda

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferleri antrenmanda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de yeni transferler Mergim Berisha ve Max Meyer, sabah gerçekleştirilen antrenmanda yer alırken, sarı-lacivertliler milli oyuncularından yoksun Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de yeni transferler Mergim Berisha ve Max Meyer, sabah gerçekleştirilen antrenmanda yer alırken, sarı-lacivertliler milli oyuncularından yoksun Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transferler Mergim Berisha ve Max Meyer sabah gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı. Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra hücum, savunma organizasyonları üzerinde çalışırken antrenmanın basına açık olan bölümü bu şekilde tamamlandı.

Antrenmana tedavileri süren Novak, Serdar Dursun ve Pelkas katılmazken, Sosa ise arka adalesinde ağrı hissetmesinden dolayı çalışmalarda yer almadı. Sosa, yarın takımla birlikte çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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