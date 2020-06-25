HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı

İngiltere Premier Lig kulübü Everton, haziran ayı sonunda sözleşmeleri bitecek Oumar Niasse, Cuco Martina ve Luke Garbutt ile yollarını ayıracağını açıkladı. Niasse'nin adı transfer dönemlerinde sık sık Galatasaray ile anılıyordu.

Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
25.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:15

İngiltere Premier Lig kulübü Everton, haziran ayı sonunda 3 oyuncusuyla yollarını ayıracağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmeleri 30 Haziran'da bitecek Oumar Niasse, Cuco Martina ve Luke Garbutt ile yeni sözleşme yapılmayacağı belirtildi.

2013-2014 sezonunda Akhisarspor forması giyen 30 yaşındaki Nijeryalı forvet Niasse, Lokomotiv Moskova macerasının ardından 2016'da transfer olduğu Everton'da fazla forma şansı bulamamıştı. Niasse'nin adı, İngiltere'ye gittikten sonra transfer dönemlerinde sık sık Galatasaray'la birlikte anılıyordu.

Öte yandan, Leighton Baines'ın sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığı ve 35 yaşındaki tecrübeli sol beke bir yıllık yeni sözleşme teklif edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Göztepe, Galatasray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor Spor
Göztepe, Galatasray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
128 milyon TL'lik yattan bu fotoğrafı paylaştı! Herkes çorabına takıldı Spor
128 milyon TL'lik yattan bu fotoğrafı paylaştı! Herkes çorabına takıldı
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı Spor
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi Spor
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti Spor
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey Spor
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi
Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı
Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz
F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz
Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti
Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Turan Donald Trump Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın İzmir Türk Lirası Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 19:15:32. #1.15#
title