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Son dakika haberi! Elazığ Belediyespor'da hazırlıklar sürüyor

Son dakika haberlerine göre TFF 3. lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor, 18 Temmuz'da başlatılması planlanan lig için hazırlıklarını sürdürüyor.

Son dakika haberi! Elazığ Belediyespor'da hazırlıklar sürüyor
12.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:03

TFF 3. lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor, 18 Temmuz'da başlatılması planlanan lig için hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyespor, 18 Temmuz'da başlatılması planlanan liglerin kalan bölümü için antrenmanlarını sürdürüyor. Takımın tecrübeli kanat oyuncusu Emrah Çalışlar ile stoper Burak Kavlak, takımın son durumu ve ligler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Pandemi sürecinin tüm dünya adına kötü izler bıraktığını belirten Emrah Çalışlar, "Hayatı tamamen durdurdu. Bizi futbol olarak da etkiledi. Kendi imkanlarımızla evde çalışmalar gerçekleştirdik. Zaman zaman arkadaşlarımızla da çalıştık ama tabi yetersizdi. Bizim adımıza çok sıkıcı ve alışkın olmadığımız bir süreçti. Bu bizim hem fiziki, hem de mental anlamda çok yordu. Liglerin devam edip etmeyeceği belirsizliği bizleri çok yordu. Net bir karar verilmemesi bizleri yıpratıyor. Antrenmanlarımızı burada hocalarımızın eşliğinde elimizden geldiğince yapıyoruz. Ne kadar sağlıklı, ne kadar verimli olduğu tartışılır. Süreç belli olmadığı için sıkıntı çekiyoruz açıkçası. Tam adapte olamıyoruz yani" dedi.

Kavlak: "Kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz"

Pandemi sürecini değerlendiren stoper Burak Kavlak ise "3 aydır sahalardan uzak kaldık. Genelde de virüsten dolayı sahayı çıkamıyorduk zaten. Kendimiz sezona devam edecekmiş gibi hocalarımızın verdiği program dahilinde kendimizi hazır tutmaya çalıştık. Görüntülü antrenmanlar yaptık bu süreçte. Evdeki antrenmanla, sahadaki bir olmuyor tabi ki. Yeniden başladık antrenmanlara. Ligin başlayıp başlamayacağı da belli değil. Oynanmayacak gibi duruyor ama biz kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Antrenmanlarımıza da başladık, verimli geçiyor bizim adımıza" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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