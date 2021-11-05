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Son dakika haberi! Derikli 7 sporcu 1. Lig takımına transfer oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haberi! Derikli 7 sporcu 1. Lig takımına transfer oldu

Son dakika haberleri: Mardin Derikli 7 sporcu, yapılan seçmelerin ardından Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a transfer oldu.

MARDİN (İHA) - Mardin Derikli 7 sporcu, yapılan seçmelerin ardından Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a transfer oldu.

Derik Belediyesi futbol kursuna gelen genç sporcular büyük takımlara transfer olmaya devam ediyor. Bu hafta yapılan seçmelerin sonucunda Derikli 7 futbolcu, 1. Lig takımı Bandırmaspor'a transfer oldu. Baran Danış, Furkan Özgen, Efe Temelli, İsmail Güleç, Yusuf Eken, Baran Koyun ve Ozan Asi futbol hayatlarında yeni bir sayfa açtı.

Genç sporculardan Furkan Özgen, "Başta Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Evren Çakır'a teşekkür ederiz. Biz gençlere çok güvendi ve destek oldu. Artık Bandırmaspor'dayız. Darısı diğer genç kardeşlerime" dedi. - MARDİN

Son dakika haberi! Derikli 7 sporcu 1. Lig takımına transfer oldu

Son dakika haberi! Derikli 7 sporcu 1. Lig takımına transfer oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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