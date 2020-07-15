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Son dakika haberi! Burhaniye'de Taylıeli ve Dutluca kafeleri açıldı

Son dakika ekonomi haberi... Burhaniye Belediyesi. Dutluca ve Taylıeli'nde bulunan kahvaltı salonlarını halkın hizmetine açtı.

Son dakika haberi! Burhaniye'de Taylıeli ve Dutluca kafeleri açıldı
15.07.2020 14:40 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:43

Burhaniye Belediyesi. Dutluca ve Taylıeli'nde bulunan kahvaltı salonlarını halkın hizmetine açtı. Kafelerin açılması vatandaşları sevindirdi.

Dutluca ve Taylıeli'nde ki kafeler, başta kahvaltı olmak üzere aperatif yiyecek ve içeceklerle hizmetlerine başladı. Burhaniye Belediyesi tarafından kentin en güzel manzaralarına sahip iki işletme,özellikle yaz aylarında vatandaşların en uğrak mekanlarının başında yer alıyor. Vatandaşların geniş, ferah, doğayla iç içe vakit geçirerek hem kahvaltısını yapabileceği hem de dinlenebileceği şekilde dizayn edilen kafeler, Burhaniye'nin kuşbakışı manzarasına sahip noktalarında misafirlerini ağırlamaya başladı. Burhaniyeliler haricinde ilçeye gelen turistlerinde temiz ve leziz hizmet alması için işletmelerde tüm özeni gösterdiklerini ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Geçmiş dönemlerden bu zamana kadar faaliyette olan işletmelerimizin her sene yenilerini Burhaniyelilerle buluşturuyoruz. Bu sene 1 olan piknik alanımızı 3'e çıkarttık. İşletmelerimize yeni restoran ve bistrolar ekledik. Mevcut işletmelerimizin kapasitelerini arttırarak halkımızın tercihlerine göre şekillendirdik. Burhaniye yaz sezonunda bu gelişim ve değişimle fark oluşturacak" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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