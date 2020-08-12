Son dakika haberi! Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala sağlık kontrolünden geçti Son dakika gelişmesine göre Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Fabrice N'Sakala, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan N'Sakala; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA