Son dakika haberi! Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala sağlık kontrolünden geçti
Son dakika gelişmesine göre Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, sağlık kontrolünden geçti.
12.08.2020 20:29 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:27
Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Fabrice N'Sakala, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan N'Sakala; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA