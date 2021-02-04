Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Ocak ayı nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Şubat'ta yapacağız

Son dakika haberler... AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Şubat'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Şubat'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Nakdi ücret desteği ödemeleri, 9 Şubat'ta banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı