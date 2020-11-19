Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: "Hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılmasıyla sadece 2019'da 13,4 milyar dolar tasarruf ettik."

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: "Hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılmasıyla sadece 2019'da 13,4 milyar dolar tasarruf ettik."