Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: "Hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılmasıyla sadece 2019'da 13,4 milyar dolar tasarruf ettik."
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Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: "Hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılmasıyla sadece 2019'da 13,4 milyar dolar tasarruf ettik."

19.11.2020 10:19 | Son Güncelleme: 19.11.2020 10:22
Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu:

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: "Hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılmasıyla sadece 2019'da 13,4 milyar dolar tasarruf ettik."

Bakan Karaismailoğlu: "Hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılmasıyla sadece 2019'da 13,4 milyar dolar tasarruf ettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül

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