Son dakika haberi... Bakan Dönmez, Meksikalı mevkidaşıyla enerji alanında iş birliği konularını görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Bakan Dönmez, Meksikalı mevkidaşıyla enerji alanında iş birliği konularını görüştü

Son dakika haberi... Bakan Dönmez, Meksikalı mevkidaşıyla enerji alanında iş birliği konularını görüştü
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Meksika Enerji Bakanı Norma Rocio Nahle Garcia ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Meksika Enerji Bakanı Norma Rocio Nahle Garcia ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasında enerji alanında iş birliği ve enerjinin küresel boyuttaki geleceğinin ele alındığı belirtildi.

Meksikalı Bakan Nahle Garcia da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk mevkidaşına teşekkür ederek, "Sektör hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ülkelerimiz büyük bir dostluk ve iş birliği geleneğine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Derya Yanık Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Oğuzhan Asiltürk
Magazin Reynmen Demet Akalın Bülent Serttaş Seren Serengil
Spor Eda Erdem Can Bartu Burak Elmas Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Bakan Dönmez, Meksikalı mevkidaşıyla enerji alanında iş birliği konularını görüştü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 09:09:37. #1.14#

title