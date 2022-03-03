Altının kilogramı 881 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 871 bin lira, en yüksek 882 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 881 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.369 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 58 milyon 252 bin 783,54 lira, işlem miktarı ise 2.369,04 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 259 milyon 489 bin 401,04 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

