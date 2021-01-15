Son dakika haberi! Altının kilogramı 440 bin 250 liraya yükseldi
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Son dakika haberi! Altının kilogramı 440 bin 250 liraya yükseldi

15.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:49
Son dakika haberi! Altının kilogramı 440 bin 250 liraya yükseldi

Son dakika haberi... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 440 bin 250 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 440 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 437 bin 800 lirayı, en yüksek ise 441 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 440 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 128 milyon 785 bin 855,78 lira, işlem miktarı ise 2.579,19 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 138 milyon 502 bin 902,36 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 437.150,001.845,15
En Düşük 437.800,001.840,00
En Yüksek441.750,001.855,00
Kapanış440.250,001.847,55
Ağırlıklı Ortalama 440.016,971.852,47
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.128.785.855,78

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.579,19

Toplam İşlem Adedi79

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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