Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1805 sözleşmeli personel alınacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1805 sözleşmeli personel alınacak

AA, Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1805 sözleşmeli personel alınacak

Gelen son dakika haberlerine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 1805 personel istihdam edilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 1805 personel istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, Bakanlığa sözleşmeli personel alımı, KPSS puan sıralaması ile yapılacak.

Alıma ilişkin tercih kılavuzu, özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları, ÖSYM tarafından KPSS 2022/4 tercih kılavuzu olarak yayınlanacak.

Adaylar, tercihlerini 4-10 Mart tarihlerinde ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirecek.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstihdam, Gazete, KPSS, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title