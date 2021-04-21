Son dakika haber | Yeni Kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevleri Resmi Gazete'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Yeni Kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevleri Resmi Gazete'de

Son dakika haber | Yeni Kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevleri Resmi Gazete'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' ve 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle 2'ye ayrıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' ve 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle 2'ye ayrıldı. Yeni kurulan Bakanlıklara ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görevleri verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görev ve yetkileri ise şu şekilde: "Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, aile yapısını ve dokusunu korumak için politikalar üretmek, çocukların istismarı ile cinsiyet ayrımcığıyla mücadele, engelli vatandaşların haklarının gözetilmesi, sosyal yardıma muhtaç vatandaşları korumak"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinin hizmet birimleri; Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Tetiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Hakla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görev ve yetkileri ise çalışma hayatını düzenlemek, iş ve işçi arasında koruyucu tedbirler almak, istihdamı ve tam çalışma ile çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, uluslararası iş gücüne yönelik politikaları geliştirmek, iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak, sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesini sağlamak olarak ifade edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hizmet birimleri ise şu şekilde:

"Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Tetiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Hakla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mahkemeden emsal karar! Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı
Mahkemeden emsal karar! Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Hülya Avşar Merve Dizdar
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Yılmaz Vural Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Yeni Kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevleri Resmi Gazete'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 04:14:22. #1.15#

title