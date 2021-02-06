Son dakika haber | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

06.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:30
Son dakika haber | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Gelen son dakika haberine göre Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, Bilal ÇağlarSpor Toto: Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan, de Souza, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak, Gelinski (Deniz İvgen, Dautefendic, Bruno, İbrahim Emet, Kadir Cin, Murat Tokgöz)Arkas Spor: Blankenau, Baturalp Burak Güngör, Mert Matic, Efe Mandıracı,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Bilal Çağlar

Spor Toto: Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan, de Souza, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak, Gelinski (Deniz İvgen, Dautefendic, Bruno, İbrahim Emet, Kadir Cin, Murat Tokgöz)

Arkas Spor: Blankenau, Baturalp Burak Güngör, Mert Matic, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz (Burak Çevik, Osman Çağatay Durmaz, Mustafa Koç, Bravo, Lagumdzija, Winkelmuller)

Setler: 28-30, 20-25, 25-20, 23-25

Süre: 122 dakika (32, 28, 29, 33)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Spor Toto'yu 3-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Halsey Barış Manço Demet Akalın
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Gazete Kocaeli Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 17:33:48. #1.14#
title