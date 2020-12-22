Son dakika haber | Talasgücü, kurallara uyarak çalışıyor
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Son dakika haber | Talasgücü, kurallara uyarak çalışıyor

22.12.2020 14:12 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:17
Son dakika haber | Talasgücü, kurallara uyarak çalışıyor

Son dakika haber... Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor hazırlıklarını Halil Aslan yönetiminde sürdürüyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor hazırlıklarını Halil Aslan yönetiminde sürdürüyor.

Hafta içi 5 gün antrenman yapan Talasgücü Belediyespor, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda ise izin yapıyor. Talasgücü Belediyespor Antrenörü Halil Aslan, lige hazır konumda olabilmek için hafta içi antrenman yaptıklarını belirterek, "Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde ise futbolcuların sağlığını korumak ve bulaş riskini azaltmak için izin veriyoruz. Hafta sonlarında futbolcularımızın kısıtlamalara uymasını sağlamak için böyle bir uygulamaya gittik. Cumartesi ve Pazar günlerini futbolcularımız evlerinde geçiriyor. Bu şekilde Sağlık bakanlığımızın uygulamış olduğu tedbirlere de Talasgücü Belediyespor olarak uymuş ve bu uygulamaya destek vermiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

Liglerin başlama tarihine kadar uygulamaya bu şekilde devam edecek olan Talasgücü Belediyespor teknik yönetimi, BAL Ligi'nin başlangıç tarihinin belli olmasıyla birlikte çalışma programını yeniden düzenleyecek. - KAYSERİ

Son dakika haber | Talasgücü, kurallara uyarak çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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