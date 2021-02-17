Son dakika haber: PTT AŞ, Dünya Posta Birliğinden "A seviye" uluslararası hizmet kalite belgesi aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: PTT AŞ, Dünya Posta Birliğinden "A seviye" uluslararası hizmet kalite belgesi aldı

17.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:42
Son dakika haber: PTT AŞ, Dünya Posta Birliğinden

Gelen son dakika haberine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ) Genel Müdürü Hakan Gülten, "Sektörel olarak küresel düzeyde en üst kuruluş olan Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından uluslararası hizmet kalite belgesi almamızın gururunu yaşıyoruz.

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ) Genel Müdürü Hakan Gülten, "Sektörel olarak küresel düzeyde en üst kuruluş olan Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından uluslararası hizmet kalite belgesi almamızın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, UPU bağımsız uzmanları, şirketin hizmet kalite performansını "A seviye (Altın seviye)" sertifikayla belgelendirdi.

PTT AŞ'nin posta hizmetlerinin modernleşmesine yönelik kararları alması ve hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla tedbirleri başarılı bir şekilde uygulaması, en üst kalite hizmet sertifikasının alınmasını sağladı.

Söz konusu derecelendirme programına 2012 yılında katılan PTT AŞ, 2012-2016 yıllarındaki değerlendirmede gümüş statüsündeki hizmet kalitesi sertifikasını almaya hak kazanmıştı.

Şirket, organizasyon sistemindeki başarısı ve operasyonel prosedürleri geliştirmedeki çabası sayesinde, 2020-2023 dönemi için en üst seviyede hizmet sertifikasına layık görüldü.

"Şirketimiz, müşteri memnuniyetini sürekli geliştiren yatırımlarına devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hakan Gülten, Türkiye'nin de üyesi olduğu Dünya Posta Birliğinin PTT'nin hizmet kalitesini tescillemesinin Türkiye açısından büyük bir öneme sahip olduğunu bildirdi.

Gülten, "Sektörel olarak küresel düzeyde en üst kuruluş olan UPU tarafından yürütülen program kapsamında şirketimizin almaya hak kazandığı bu uluslararası hizmet kalite belgesi, sürekli gelişim sağlama ve çağın gerektirdiği dönüşümü uluslararası standartlarla bütünleşmiş bir şekilde yürütme anlayışımızın bir parçasıdır. Belgeyi almamızın gururunu yaşıyoruz. Bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu sertifika programının posta hizmetlerini iyileştirmek ve posta işletmecilerinin kalite yönetimi konusunda farkındalığını artırmak için 2003 yılından beri dünya çapında uygulandığına dikkati çeken Gülten, "Şirketimiz, müşteri memnuniyetini sürekli geliştiren yatırımlarına devam ediyor ve vatandaşa hizmette sınır tanımadan, Türkiye'nin her yerine ulaşan hizmet ağımızı geliştirerek ülkemize değer katmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Pervin Buldan Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özge Özder Cem Yılmaz Hülya Avşar Burak Deniz
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: PTT AŞ, Dünya Posta Birliğinden "A seviye" uluslararası hizmet kalite belgesi aldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 09:43:22. #1.14#
title