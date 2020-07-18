HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının temel atma töreninde konuşuyor

Son dakika haber! Polonya'da motor tutkunları takımlarına destek için 21 adet vinç kiraladı

Son dakika haberine göre Polonya'da korona virüs salgını nedeni ile destekledikleri motosiklet takımının yarışını tribünlerden izleyemeyen taraftarlar kiraladıkları 21 adet vinç ile takımlarına pistin dışından destek oldu.

Son dakika haber! Polonya'da motor tutkunları takımlarına destek için 21 adet vinç kiraladı
18.07.2020 19:12 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:21

Polonya'da korona virüs salgını nedeni ile destekledikleri motosiklet takımının yarışını tribünlerden izleyemeyen taraftarlar kiraladıkları 21 adet vinç ile takımlarına pistin dışından destek oldu.

Polonya'nın güneydoğusunda yer alan Lublin kentinde dün akşam motosiklet yarışlarının en üst ligi olan Speedway Ekstraliga'da Motor Lublin ile GKM Grudziaz karşılaştı. Ülkede korona virüs salgını nedeni ile sınırlı sayıda taraftarın yarışı izlemesine izin verilirken, tribünlere alınmayan Motor Lublin taraftarları ise ilginç bir yönteme başvurdu. Lublin taraftarları kiraladıkları 21 adet vinç yardımı ile takımlarına pist dışından destek oldular. Lublin taraftarlarının destekleri karşılıksız kalmadı. Ev sahibi Motor Lublin, misafir takım GKM Grudziaz'ı 58-32 mağlup etti.

Öte yandan haziran ayında salgın nedeni ile ülkedeki futbol karşılaşmalarının seyircisiz oynandığı sırada Slask Wroclaw taraftarı Tomasz Zolkiewicz kiraladığı vinç yardımı ile takımına 90 dakika boyunca destek olmuştu. Slask Wroclaw, Zolkiewicz'ye teşekkür etmek için ise 45 bin kişilik stadyumda Lodz LKS ile olan karşılaşmayı tek başına izlemesi için davet etmişti. Ülkemizde de bu olayın bir benzeri geçtiğimiz hafta gerçekleşti. 421 gün hak mahrumiyeti olan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle tribündeki yerini alamazken, deplasmanda oynanan Ümraniyespor karşılaşmasını vinç kiralayarak takip etmişti. - VARŞOVA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı Güncel
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı Magazin
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı Yaşam
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu Dünya
Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı Magazin
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
Nişantaşı'nda turist kadının çantasını çalan hırsız, yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı
Nişantaşı'nda turist kadının çantasını çalan hırsız, yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım
Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
Bilim insanları 100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteriyi tesadüf eseri buldu
Bilim insanları 100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteriyi tesadüf eseri buldu
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanlarına saldıran şahıs için 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanlarına saldıran şahıs için 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının temel atma töreninde konuşuyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının temel atma töreninde konuşuyor
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Han Devlet Bahçeli Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Selçuk Yöntem Seyfi Dursunoğlu
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Çocuk Bakan İzmir Asker
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Polonya'da motor tutkunları takımlarına destek için 21 adet vinç kiraladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 19:23:31. #1.15#
title