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Son dakika haber... New York borsası yükselişle açıldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika haberi: New York borsası, ABD'de piyasa beklentilerinin oldukça altında kalan istihdam verisine rağmen güne yükselişle başladı.

New York borsası, ABD'de piyasa beklentilerinin oldukça altında kalan istihdam verisine rağmen güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,30 artarak 34.742,13 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 kazançla 4.593,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 artışla 15.415,9 puana çıktı.

Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin devam eden endişeler ve beklentileri karşılayamayan kasım ayı istihdam verisine rağmen pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam kasımda 210 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 4,6'dan yüzde 4,2'ye gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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