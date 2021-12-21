Son dakika haber... NEVÜ Kadın Voleybol Takımı 1. Lig'e Yükseldi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... NEVÜ Kadın Voleybol Takımı 1. Lig'e Yükseldi

Son dakika haber... NEVÜ Kadın Voleybol Takımı 1. Lig'e Yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 12-17 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen Kadınlar 2. Lig Voleybol Müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayarak 1.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 12-17 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen Kadınlar 2. Lig Voleybol Müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lig'e yükseldi.

Kadınlar 1. Lig'e yükselen NEVÜ'lü voleybolcuları tebrik eden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Semih Aktekin; "Yaşamın birçok alanında olduğu gibi spor alanında da kadınlarımızın başarılarını görmek gurur verici. Bu başarılarının kendileri ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi için daimi olmasını temenni ediyorum. Kadın Voleybol Takımı oyuncularımız ve antrenörlerini tebrik ediyor, kendilerine 1. Ligde başarılar diliyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.

 Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title