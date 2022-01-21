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Son dakika haber | Kızılcabölükspor'a amatör takviye

Son dakika haber | Kızılcabölükspor'a amatör takviye
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Kızılcabölükspor, Bölgesel Amatör Lig ekibi Mustafa Kemalpaşa Belediyespor'dan kanat oyuncusu Ersin Aktoğa ile sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Kızılcabölükspor, Bölgesel Amatör Lig ekibi Mustafa Kemalpaşa Belediyespor'dan kanat oyuncusu Ersin Aktoğa ile sözleşme imzaladı. Bayrampaşa Tunaspor, İzmirspor, Yalova Kadıköyspor ve Mazıdağı Fosfat FK kulüplerinde de görev alan 23 yaşındaki futbolcu ilk yarıda 8 maçta 1 gol, 3 asistle oynadı.


- Denizli

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Kızılcabölükspor, Ersin Aktoğa, Amatör Lig, Spor, Haber

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