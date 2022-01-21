Son dakika haber | Kızılcabölükspor'a amatör takviye

Gelen son dakika haberine göre TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Kızılcabölükspor, Bölgesel Amatör Lig ekibi Mustafa Kemalpaşa Belediyespor'dan kanat oyuncusu Ersin Aktoğa ile sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Kızılcabölükspor, Bölgesel Amatör Lig ekibi Mustafa Kemalpaşa Belediyespor'dan kanat oyuncusu Ersin Aktoğa ile sözleşme imzaladı. Bayrampaşa Tunaspor, İzmirspor, Yalova Kadıköyspor ve Mazıdağı Fosfat FK kulüplerinde de görev alan 23 yaşındaki futbolcu ilk yarıda 8 maçta 1 gol, 3 asistle oynadı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri