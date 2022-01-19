SPOR Kayseri Basketbol'un yeni transferi Peddy, sağlık kontrolünden geçti

KAYSERİ (DHA) - Kayseri Basketbol'un yeni transferi Peddy, sağlık kontrolünden geçti

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi ABD'li Sheylani Peddy, sağlık kontrolünden geçti.

Bellona Kayseri Basketbol'un son transferi 34 yaşındaki Sheylani Peddy, özel bir hastanede dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti. Takım menajeri Semih Tektaş ve kulüp görevlisi İrem Ünlü nezaretinde sağlık kontrolünden geçen oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldı.

Sağlık kontrolünden sonra açıklama yapan Sheylani Peddy, "Buraya daha önce 1 kez maç için gelmiştim. Şehir hakkında çok bir şey bilmiyorum ama güzel şeyler duydum. Takımın şu anki durumunu tersine çevirmek istiyoruz. İlk hedefimiz takımı ilk 10'a sokmak. Hatta olursa Play-Off'ları zorlamak" diye konuştu.