Son dakika haber | Karadeniz Ereğli Belediyespor kadın futbol takımında 3 sporcu koronavirüse yakalandı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Beşiktaş Vodafone'yi ağırlayacak Karadeniz Ereğli Belediyespor takımında 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Vodafone maçı öncesinde yapılan testlerde 3 futbolcumuzda koronavirüs tespit edildi. Ayşe Şevval sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, kaptan Damla Bozyel'in durumu ise maç saatinde belli olacak." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda yarın saat 12.00'de Beşiktaş Vodafone ile karşılaşacak Karadeniz Ereğli Belediyespor'da hazırlıklar tamamlandı.

Ekip, maçın oynanacağı statta teknik direktör Faruk Varlık gözetiminde kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.