Son dakika haber! İtalya Bisiklet Turu'nu Egan Bernal kazandı

Son dakika gelişmesine göre Yol bisikletinin üç büyük yarışından biri olan İtalya Bisiklet Turu'nda, Ineos Grenadiers takımının Kolombiyalı sporcusu Egan Bernal şampiyonluğa ulaştı.