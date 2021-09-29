İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür - Haberler Ekonomi
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İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür

AA / Deniz Açık - Haberler | Ekonomi

İçişleri Bakanı Soylu'dan memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili dikkat çeken sözler geldi. Soylu, "Bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık Vilayetler Evi'nde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri programında konuştu.

"VAZGEÇMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.

İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür
AA / Deniz Açık - Ekonomi Haberleri
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Haber: İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür - Haberler Ekonomi
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