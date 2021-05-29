Son dakika haberleri: Atakaş Hatayspor, Emre Çolak'ı transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Atakaş Hatayspor, Emre Çolak'ı transfer etti

Son dakika haberleri: Atakaş Hatayspor, Emre Çolak'ı transfer etti
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Atakaş Hatayspor, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak'ı transfer ettiğini ve oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Emre Çolak'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun" denildi.


Son dakika haberleri: Atakaş Hatayspor, Emre Çolak'ı transfer etti
Son dakika haberleri: Atakaş Hatayspor, Emre Çolak'ı transfer etti
Son dakika haberleri: Atakaş Hatayspor, Emre Çolak'ı transfer etti
Son dakika haberleri: Atakaş Hatayspor, Emre Çolak'ı transfer etti
Son dakika haberleri: Atakaş Hatayspor, Emre Çolak'ı transfer etti
Son dakika haberleri: Atakaş Hatayspor, Emre Çolak'ı transfer etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

Şikeyle suçlanan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü
Şikeyle suçlanan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Mustafa Varank Hasan Polatkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Oğuzhan Koç Prens Harry İbrahim Tatlıses
Spor Gervinho Cristiano Şenol Güneş Sergen Yalçın Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Atakaş Hatayspor, Emre Çolak'ı transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 14:24:54. #1.15#

title